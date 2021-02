Calcio, premio speciale per il Città di Cossato

Nei giorni scorsi, l'Ast di Oleggio ha fatto visita al Città di Cossato per un allenamento guidato dai tecnici Figc. Prima della seduta è stata consegnata la medaglia di Scuola calcio per la stagione 2019/2020 dal referente provinciale per l’attività di base Marco Pizzato e dal responsabile tecnico del Cft di Oleggio Marco Fasana.

A ritirare il riconoscimento il presidente Massimiliano Bracco e i responsabili del settore giovanile: Ettore Salmistraro e Wilmer Baruffa. In un clima sereno è stata condivisa con i tecnici della società ospitante una seduta di allenamento a 6 stazioni (con attività individuali distanziate) che ha visto impegnati i ragazzi della categoria Pulcini. Impegno, collaborazione e momenti di confronto costruttivo hanno animato la serata.