Bronzo e 4° posto per gli Arcieri Biella

Medaglia di bronzo e quarto posto per Eva Revera e Sara Pivaro degli Arcieri Biella, all'ultima gara in programma prima dei campionati italiani. “Purtroppo non era presente la squadra per l'assenza del terzo elemento – spiegano - Speriamo che le avversarie più prossime non abbiano ottenuto risultati che possano scalzare le nostre ragazze dalla qualificazione”.