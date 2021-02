Basket, Teens Biella fa festa: prende il via il campionato

Il Teens Basket Biella può finalmente tornare a sorridere: è ormai certo infatti che il campionato regionale di serie C Gold 2021 prenderà il via a marzo. La notizia è arrivata dal comitato regionale piemontese della FIP: se in un primo momento sembrava che il torneo non dovesse partire (solo sei le iscritte in Piemonte), i vertici nazionali hanno deciso invece di creare una formula a hoc per l'emergenza Covid-19.

Spiega Gianpaolo Mastromarco, numero uno della FIP Piemonte: “Ci sarà un torneo regionale a sei squadre, con partite di andata e ritorno e una fase a orologio che ci permetterà di arrivare al minimo di 14 giornate necessarie per validare il campionato. La migliore del lotto dovrebbe poi giocare uno spareggio promozione per la serie B contro una pari categoria lombarda (la Lombardia ha 23 squadre al via, divise in tre gironi da sei e uno da cinque, ndr). Sarà il comitato nazionale a stabilire la formula della fase interregionale. Le società che hanno investito risorse economiche e umane per questa annata avranno così ‎la possibilità di raccogliere i frutti degli sforzi fatti la scorsa estate. L'inizio della prima fase potrebbe avvenire nel week end del 6 e 7 marzo o al massimo quello successivo, la fine entro il mese di giugno”.

Anche i gruppi giovanili del Teens aspettano notizie sui rispettivi campionati: “Dall'under 13 in su - rivela Mastromarco - è‎ sufficiente un numero minimo di otto squadre per categoria per far partire il campionato”.

Luciano D'Agostino, presidente del Teens, accoglie con soddisfazione la notizia: “È quello che speravano dirigenti, tecnici e giocatori. Sono felice soprattutto per loro, che ora potranno tornare a divertirsi sul parquet. Inoltre sono contento per i nostri sponsor, da ZetaEsse Ti a quelli del settore giovanile, che potranno finalmente veder ripagato lo sforzo fatto per sostenere il progetto Teens”.

Intanto sono tornati ad allenarsi al Forum 12 dei 13 giocatori del roster affidato a coach Gianpiero Bertetti, tutti risultati negativi al tampone rapido, come da protocollo FIP: “L'unico che non si è unito al gruppo è‎ stato Marco Chiavassa - spiega D'Agostino - che non farà parte della squadra 2021 per impegni di lavoro che non gli permettono di allenarsi con continuità”.

La società si è subito mossa sul mercato per trovare un degno sostituto dell'ala/pivot classe '96. Sono tanti infatti i giocatori svincolati dalle sei squadre piemontesi che hanno rinunciato alla C Gold‎. Spiega il general manager Claudio Porta: “L'obiettivo è inserire un giocatore esperto di questa categoria, che possa dare una mano alla squadra e formare con Castagnetti una coppia di lunghi di primo livello”.

È la conferma che il Teens Basket Biella punta in alto e vuole provare a giocarsi fino in fondo le chance di essere tra le squadre che si contenderanno la promozione in serie B. Mentre la prima squadra è già tornata in palestra, la società ‎è al lavoro per far ripartire al più presto tutte le squadre giovanili, dall'under 20 al minibasket: “I più grandi hanno già fatto il tampone - conclude D'Agostino - nei prossimi giorni toccherà ai ragazzi dell'under 15, 14 e 13. Contiamo di riprendere le attività entro il mese di febbraio, anche se non mancano le difficoltà per far fronte a tutte le normative previste dal piano anti Covid”.