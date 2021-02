Pichetto (Fi): nomina Tajani e Ronzulli è risorsa preziosa per partito e governo

“Congratulazioni e buon lavoro ad Antonio Tajani per la nomina a coordinatore di Forza Italia ed alla senatrice Licia Ronzulli quale responsabile per i rapporti con gli alleati di centrodestra. L’esperienza nazionale e internazionale di Tajani sarà senza dubbio preziosa per il nostro partito in un momento in cui siamo partecipi e protagonisti di un governo di unità e responsabilità nazionale.

La delicata fase che stiamo attraversando impone il coinvolgimento di tutte le energie positive, presenti in ogni singolo partito, a disposizione dell'Italia e degli italiani. Per questo la scelta di Licia Ronzulli è importante e utile alla luce dei rapporti consolidati e della stima di cui gode all'interno dei vari partiti di centrodestra.

Sono certo che la nomina di Antonio Tajani e Licia Ronzulli continueranno quel processo di rafforzamento che il presidente Berlusconi da tempo ha avviato, migliorando il confronto interno al centrodestra ma allo stesso tempo offrendo un contributo importante all’azione politica di Forza Italia al governo sui principali dossier che da sempre ci caratterizzano, dalla riduzione della pressione fiscale alla riforma della giustizia, passando per la lotta alla burocrazia”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.