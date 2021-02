Da Valdilana arriva un libro sulla signora delle camelie: ecco Montresor di Ariela Tasca

“Durante il lockdown ho avuto tempo per concludere il mio primo romanzo. Un lavoro che mi ha impegnata fin dal 2019 e che mi ha dato grandi soddisfazioni. Ho avuto l'occasione di rispolverare la protagonista del romanzo La signora delle camelie aggiornando la sua storia ai nostri tempi”. Non trattiene l'entusiasmo Ariela Tasca, 42enne di Valdilana, sposata e addetta al controllo finito da Successori Reda, col pallino della scrittura: dal mese di dicembre dell'anno scorso, infatti, è nelle librerie il suo primo romanzo, Montresor, edito da Edizioni Effedi. Un libro di 99 pagine, interamente dedicato alla famosa cortigiana di fine Ottocento, Alphonsine Plessis, il personaggio principale dell'opera di Alexandre Dumas figlio.

“L'idea del libro? Tutto merito di un sogno che ho avuto un paio di anni fa – racconta – Ero con un'amica a Parigi: stavamo camminando su di un marciapiede fino a quando non abbiamo scorto un palazzo antico, appartenuto in passata alla cortigiana de La signora delle camelie. Stavamo per entrare quando mi è suonata la sveglia. Ci sono rimasta male, ma è stato l'imput per prendere carta e penna e realizzare il mio primo romanzo”.

Ambientata nel 2019, la vicenda di Montresor si divide tra Biella e Parigi, con personaggi di fantasia. “La storia inizia con una chiamata dalla Francia: la mia protagonista, una libraia di Biella, riceve la notizia della scomparsa dell'eccentrica prozia – racconta l'autrice biellese – Dato il profondo affetto che la legava alla parente, parte per la capitale francese, dove riceve in eredità un diario che contiene diversi segreti: uno tra questi svelerà un legame a lungo taciuto con l'eroina de La signora delle camelie”.

Frutto di un lavoro di quasi due anni, Montresor riesce nell'impresa di appassionare e immergere il lettore in un periodo storico ormai perduto tra le sabbie del tempo. “Le fonti e i riferimenti ai dialoghi sono autentici – confida Ariela – Scrivere mi ha aiutato a imprimere su pagina la storia di una donna troppo spesso banalizzata e stereotipata. Dietro la sua storia c'è molto altro e ho voluto farla conoscere all'interno del mio libro. Molti, leggendo il mio romanzo, hanno riscoperto una figura storica che non conoscevano appieno acquisendo profondo interesse. Non solo,18 persone che hanno letto le mie pagine sono andate in libreria ad acquisire il testo di Dumas. Sono lieta di aver fatto riscoprire un classico della letteratura europea”. E sul futuro? “Ho scoperto che scrivere mi piace, così ho realizzato il seguito: uscirà, molto probabilmente, nel mese di marzo”.