È rimasto illeso l'automobilista rimasto coinvolto ieri mattina, 14 febbraio, in un sinistro stradale autonomo nel territorio di Mongrando. A causarlo un capriolo, sbucato all'improvviso in mezzo alla strada che ha colpito l'autovettura in transito provocando seri danni alla carrozzeria.

Sul posto si sono portate le forze dell'ordine per i rilievi del caso. L'animale, invece, si è allontanato nella boscaglia vicina.