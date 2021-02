Lessona piange la morte dell'Alpino Giulio Revolon

Lessona in lutto per la morte di Giulio Revolon, mancato ieri all'età di 85 anni. Era molto conosciuto in paese, specialmente per il suo attivismo e la passione nella lavorazione della terra.

“Ha portato avanti la tradizione contadina seppur come hobby – ricorda il capogruppo delle penne nere Guerrino Cavasin – Era da sempre Alpino, nonché per tanti anni consigliere del nostro gruppo. Giulio era persona sempre disponibile e partecipe ai nostri eventi. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia”.

Il funerale avrà luogo domani, martedì 16 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Lessona.