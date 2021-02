Chiusa la strada a tempo indeterminato al confine tra Biella e Pralungo: ponte pericolante

E' stata firmata questa mattina dal comune di Biella ufficio tecnico l'ordinanza per la chiusura a tempo indeterminato della strada al Torrente causa un ponte pericolante. Già ad ottobre, causa alluvione, erano state adottate simili, a dicembre era stato chiuso provvisoriamente. Da oggi non si potrà più circolare in auto e a piedi fino a data da destinare.

Si tratta di una stradina poco frequentata, per lo più da agricoltori che collega strada Favaro di Là con Valle nel comune di Pralungo. L'amministrazione comunale del capoluogo non ha una tempistica sulla riapertura anche perchè un preventivo di massima, per le opere di sistemazione, si aggira intorno al milione di euro.