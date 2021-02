Nella giornata di sabato, dopo una breve indagine, il nucleo Tutela Ambientale della Polizia locale ha scoperto un nuovo “furbetto dei rifiuti”.

Il soggetto è stato individuato mentre stava compiendo il fatto, senza perciò l’utilizzo delle fototrappole, ed è stato convocato al comando di via Tripoli dove è subito scattata la sanzione. L’abbandono illecito è avvenuto in via Campagnè.