Il Covid non ferma il Carnevale di Roppolo: messa e aperitivo sul lago di Viverone

L'emergenza Covid non ferma il tradizionale Carnevale di Roppolo. Ieri mattina, 14 febbraio, come da programma, si è svolta la messa in suffragio a tutti i soci del Carnevale. Dopo la funzione, il Generale in carica, Federico Tarello, ha offerto ai soci un aperitivo al lago di Viverone nel rispetto delle normative vigenti.