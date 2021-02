Un momento di svago e spensieratezza per non pensare, almeno per un momento, all’emergenza sanitaria. Il Carnevale di Biella strappa un sorriso ai passanti con il passaggio della carovana colorata, avvenuto ieri pomeriggio, 14 febbraio, in via Italia e nelle vie limitrofe del centro storico di Biella.

A sfilare le tradizionali maschere di Biella, il Gipin e la Catlina, che hanno onorato i biellesi con sorprese davvero imperdibili, nel rispetto delle normative vigenti.