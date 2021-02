Biella, al quarto piano di Palazzo Pella una nuova sala dedicata alle videoconferenze

Il Comune di Biella si dota di una sala dedicata alle videoconferenze, fino ad oggi inesistente e in grado di soddisfare le mutate esigenze di svolgimento delle riunioni a causa della pandemia in corso. La sala riunioni multimediale attrezzata con schermo, videocamere e microfoni, è quella sita al quarto piano di Palazzo Pella. A sperimentare per la prima volta la nuova tecnologia è stata la giunta, riunita oggi in via esclusiva nella sede di via Tripoli proprio per provare e comprendere le potenzialità dei nuovi strumenti.

Si tratta di un passo in avanti in chiave di innovazione tecnologica, perché si potranno svolgere riunioni con una parte degli invitati in presenza e altri in collegamento online a distanza. Con l’avvento della pandemia, i numerosi incontri online fin qui sono stati gestiti con i pochi strumenti disponibili all’Ente e talvolta con scarsi risultati in termini di comunicazione. Tale soluzione sarà funzionale anche per effettuare corsi di formazione a personale dipendente e per molti uffici del Comune, a partire dall’ufficio tecnico che potrà riunire le Commissioni Edilizie visualizzando mappe e progetti direttamente in via digitale.