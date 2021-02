Seab, la minoranza di Vigliano 2.0 d'accordo con il ritorno a TARI

Lo scorso 9 febbraio l'audizione del CDA Seab con i consiglieri comunali di Vigliano Biellese, e stasera, lunedì 15 febbraio, il consiglio comunale con all'ordine del giorno il ritorno a TARI, che, con ogni probabilità, avrà il voto favorevole anche della minoranza di Vigliano 2.0.

Vigliano 2.0, che un anno fa votò contro al passaggio da TARI a TARIP, ha rafforzato questo suo convincimento durante l'audizione del CDA Seab della scorsa settimana. “Il presidente Rossetto - afferma il capogruppo Filippo Fassina – ha esposto le criticità ed ha spiegato il piano di salvataggio della società: la scelta di tornare a TARI è obbligata. A Vigliano la TARIP ha creato confusione ed un aumento della bolletta rifiuti per molti cittadini”.

Il presidente Seab, Luca Rossetto, ha recentemente dichiarato che il ritorno a TARI non comporterà cambiamenti operativi per i Comuni: Seab continuerà a raccogliere i rifiuti in modo differenziato ed a riciclarli. “Queste sono le condizioni che ho esposto al CDA. – sottolinea Fassina – Occorre spiegare ai cittadini che la TARI non comporterà un cambiamento del metodo di raccolta che abbiamo da un anno”.

Rassicurazioni richieste anche per quanto riguarda l'aumento di capitale, per il quale lo stesso presidente Rossetto esclude che serva a pagare i debiti dei comuni. “Sarà importante – conclude Fassina – che l'aumento di capitale richiesto ai comuni serva ad acquistare automezzi in sostituzione degli attuali che sono obsoleti. Inoltre ho chiesto alla giunta comunale di impegnarsi in questo aumento, ma di non farlo gravare sulle tasche dei cittadini termini di aumento di bolletta”.