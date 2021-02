Seab, il punto della situazione: venerdì scadenza per depositare piano concordatario per salvataggio

Giorni caldi per Seab ed i comuni soci, che stanno per entrare nella settimana decisiva per l'azienda.

Venerdì 19 febbraio è il termine per depositare in Tribunale il piano concordatario per il salvataggio di Seab predisposto dall'attuale CDA. Nei giorni immediatamente precedenti, ci saranno i consigli comunali degli altri tre comuni, attualmente con tariffa TARIP, a cui il CDA ha chiesto di tornare a TARI per salvare l'azienda, ad eccezione di Gaglianico (che ha già annunciato di passare da TARIP a TARI).

Oggi, lunedì 15 febbraio, il consiglio comunale di Vigliano Biellese ufficializzerà il suo SI al ritorno a TARI. Sempre oggi, si annuncia un consiglio infuocato a Cossato con l'esame delle mozioni delle minoranze per il ritorno a TARI, e della maggioranza del sindaco Enrico Moggio, ferma sulla sua posizione di rimanere a TARIP. Domani, martedì 16 febbraio, l'assemblea del Comune di Biella, che ha già annunciato il ritorno a TARI dal 2022.

Il presidente Seab, Luca Rossetto, fa il punto della situazione: “Il nostro CDA ha raccontato, spiegato, ed inviato ai sindaci i contenuti del piano concordatario e tutta una serie di elementi importanti che mostrano come l'azienda sia già in fase di risanamento”.

Secondo messaggio chiave il passaggio a TARI. “Questo passaggio – spiega il presidente Seab - non comporterà alcun cambiamento operativo. Seab continuerà a riciclare i rifiuti, a raccoglierli in modo differenziato. Semplicemente cambierà l'intestatario della bolletta, che sarà il Comune. Ribadisco che questo passaggio è importante perché ci permetterà di presentarci all'assemblea dei creditori di giugno con un piano estremamente solido e con più forza”.

L'appello del CDA a tornare a TARI, a meno di clamorose sorprese, non sarà accolto dal Comune di Cossato. “Rispettiamo questa posizione – dichiara Rossetto – che, di per sé, non mina la presentabilità del piano concordatario. Se fosse opposta, avremo più chance di superare lo scoglio dei creditori”.

Terzo asset l'aumento di capitale. “Che serve – sottolinea Rossetto - a dotare l'azienda dei mezzi e delle attrezzature necessari a svolgere bene il proprio lavoro. Seab non ha mai fatto un piano di investimenti, che noi invece abbiamo inserito nel piano concordatario. I soldi dell'aumento di capitale sono destinati esclusivamente agli investimenti tecnici, e non a pagare i debiti di Biella e Cossato. Quest'ultima è una fesseria che si è detta per molto tempo”.