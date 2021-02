Legambiente propone l'agrovoltaico a Gaglianico, Maggia: "Iter per fotovoltaico già avviato ma teniamo in considerazione"

Il comune di Gaglianico pubblica una manifestazione d'interesse per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un campo comunale e Legambiente scrive al sindaco per proporre l'installazione invece di un agrovoltaico, che permetterebbe di conciliare la produzione fotovoltaica e l'agricoltura, sfruttando l'energia solare nello stesso momento. Si tratterebbe di uno dei primi impianti del territorio.

"Questa associazione - si legge nella lettera di Legambiente - particolarmente preoccupata per il consumo di suoli, ricorda che le disposizioni regionali escludono la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici al suolo per le classi di 1 e 2 (aree inidonee ai sensi del DM MISE 2010). Nell’avviso vengono valutati solamente gli aspetti economici della locazione, nulla viene valutato circa le caratteristiche, la qualità e gli impatti dell’impianto. Riteniamo che sarebbe buona norma favorire lo sviluppo dell'agrovoltaico nei terreni di classe 3-4, limitando il fotovoltaico al suolo nelle classi da 5 a 8, oltre che alle coperture. Purtroppo l'agrovoltaico non è ancora molto noto e diffuso e la corsa all’accesso agli incentivi vien condotta trascurando il dove e il come, puntando solo alla resa produttiva. È necessario cambiare paradigma, cercando di coniugare lo sfruttamento energetico con le attività agronomiche (colture in ombreggiamento, la nuova virtuosa frontiera del fotovoltaico). Invita pertanto questa spettabile amministrazione, chiusa la fase della manifestazione di interesse, di predisporre la successiva lettera di invito alla presentazione delle offerte illustrando dei criteri per la valutazione qualitativa della proposta tecnica/impiantistica, premianti in particolare le offerte che privilegino l'agrovoltaico, ovvero il mantenimento di una attività agricola sul terreno interessato".

Pronta la risposta del primo cittadino Paolo Maggia, che spiega: "È un'idea sicuramente interessante e ringrazio Legambiente per il suggerimento. Ad oggi, però, abbiamo già iniziato la procedura per installare l'impianto fotovoltaico in quel campo. Non ero a conoscenza di questa tipologia di impianti, ma lo terremo in considerazione per il futuro, anche se si tratta di um argomento che richiede approfondimenti".