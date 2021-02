Cosrab stanzia contributo per associazioni di volontariato biellesi

Il consiglio di amministrazione di Cosrab, consorzio per lo smaltimento dei rifiuti area biellese, ha approvato lo stanziamento di un contributo destinato alle associazioni di volontariato che sostiene le spese per l'iscrizione dall'albo nazionale dei gestori ambientali.

Spiega Gabriele Bodo, presidente di Cosrab Biella: «”Le ultime normative nazionali, che regolano gli accessi agli ecocentri, individuano l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali quale requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto rifiuti. Per questo motivo le associazioni di volontariato e gli enti religiosi, che intendono accedere ai centri di raccolta consortili, devono obbligatoriamente avere prima sottoscritto questa affiliazione, che ha un costo annuale di 50 euro. Il nostro è un piccolo gesto, che consideriamo dovuto nei confronti di realtà che svolgono un'opera di grande valore sociale a servizio delle fasce più deboli della popolazione, specialmente in un periodo storico caratterizzato da una diffusa emergenza economica e sociale”.

“Cosrab erogherà i contributi alle associazioni che ne faranno richiesta e se lo stanziamento iniziale non dovrebbe essere meglio - aggiunge Bodo - il consiglio valuterà la possibilità di incrementare ulteriormente il contributo economico”.