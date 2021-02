Veglio, convezione per il servizio mensa alle scuole di Valdilana

Sul territorio di Veglio non ci sono scuole, e la quasi totalità dei ragazzi del paese frequenta le scuole di Valdilana, site a Mosso e Valle Mosso.

Per questa ragione, il sindaco di Veglio, Nicola Marzolla, ha richiesto al comune di Valdilana di applicare agli studenti di Veglio le stesse tariffe riservate ai residenti a Valdilana, con l'impegno ad accordarsi per la copertura della differenza delle minori entrate per Valdilana.

Questo impegno si è tradotto nella redazione di in una convezione, approvata dalla giunta comunale di Veglio del 27 gennaio, che ha inoltre incaricato il sindaco alla stipula della stessa con l'amministrazione di Valdilana.