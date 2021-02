Nuovo stop per bonprix TeamVolley, cede 3-2 a Ivrea

Nonostante la seconda sconfitta in campionato, c'è soddisfazione per i progressi visti in campo. Il bonprix TeamVolley di coach Fabrizio Preziosa lascia a Ivrea il bottino pieno (3-2 il risultato finale) ma torna a casa con un punto e la consapevolezza che il lavoro svolto in palestra paga sempre. I miglioramenti sono stati evidenti su tutti i fondamentali, a partire dal muro difensivo, mentre resta rivedibile la battuta, che «deve diventare uno dei nostri punti di forza», ha sottolineato Preziosa alla fine del match.

Dopo essere state in vantaggio sul 2-1 capitan Gaito e compagne hanno subito il ritorno delle padrone di casa del Canavese Volley, fino al secondo tie-break su due gare disputate, perso 15-11. E dire che, avanti di un set, all'inizio del quarto la gara poteva davvero avere un diverso e ben più gratificante epilogo. A giochi fatti, coach Preziosa accetta il verdetto del campo ed esprime comunque soddisfazione per ciò che le sue ragazze hanno fatto vedere contro una formazione assolutamente di livello per questa categoria.

«Il tie-break è stato l'epilogo più giusto per ciò che si è visto in campo durante tutto il match - commenta l'allenatore della bonprix -, anche se sul 2-1 per noi ci è sembrato di poterla chiudere. Per quanto mi riguarda, in questo momento non è importante guardare la classifica o il risultato finale, quanto piuttosto registrare la prestazione complessiva in quella che io ho definito con le ragazze come la prima vera partita del campionato. Da questa partita dobbiamo ripartire tenendo a mente ciò che di veramente buono abbiamo messo in campo: mi riferisco in particolar modo all'aspetto tattico, sul quale non ho nulla da ridire, le ragazze lo hanno interpretato alla perfezione».

«Raccogliamo ottimi spunti e ci portiamo a casa i netti miglioramenti in tutte le fasi di gioco. Abbiamo utilizzato una distribuzione di gioco diversa e in questo dovremo essere bravi a giocare con i centrali per diventare sempre meno prevedibili in fase offensiva. Ci troviamo a dover affrontare il lavoro settimanale preparando una partita e dovendo anche riuscire ad arrivare a prestazione e risultato, cosa che in questo momento non è semplicissima visto che abbiamo praticamente saltato la fase di preparazione e che quindi dobbiamo integrarla a campionato già iniziato», conclude Preziosa.

Tra le note positive, sicuramente una buona coesione del gruppo che più volte nel corso della partita ha dimostrato di saper reagire ai momenti di difficoltà. Orfane di Letizia Gualinetti per i prossimi sei mesi, le biancoblù della bonprix sanno benissimo di non poter fare a meno di nessuna delle giocatrici a disposizione né, tanto meno, appoggiarsi esclusivamente sulle individualità. In ogni caso, l'ottimismo di coach Preziosa è funzionale al lavoro e alla crescita (anche mentale) della squadra che non si può, e non si deve, certo fermare.

CANAVESE VOLLEY - BONPRIX TEAMVOLLEY 3 - 2

Parziali: 24-26 / 25-21 / 19-25 / 25-20 / 15-11

Canavese: Lancieri 22, Masserano, Povolo 9, Catena, Longu, Sosso 1, Levrio 4, Getto 20, Marrocu, Boscarato 13, Gilardino, Bonatto, Vittonatti 3. Allenatore: Vallero.

TeamVolley: Cimma, Peracino 15, Peruzzo 10, Valli, Levis, Gilardi, Gaito 14, Biassoli 2, Loro Piana 8, Zatta 18, Perissinotto, Biasin. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Vice: Paolo Salussolia.