Conto alla rovescia per la Biella-Piedicavallo, superati i 100 preiscritti con nomi di alto livello

Proseguono senza soste i lavori per l’organizzazione della 40ª edizione della Biella-Piedicavallo e della 4ª Balma-Piedicavallo. Nei giorni scorsi è stata abbondantemente superata quota 100 preiscritti con l’arrivo di alcuni nomi di rilievo nel panorama nazionale della corsa su strada. Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo, poi, sono liete di comunicare la propria partnership con un progetto sociale molto interessante che si sta sviluppando a Valdengo fortemente voluto dal Rotary Club Valle Mosso.

"IL GIARDINO DEI PICCOLI" è un progetto che prevede la riqualificazione del parco dell'asilo e della scuola materna di Valdengo, promosso dal Rotary Club di Valle Mosso. L’idea è quella di offrire ai bambini la possibilità di esprimersi negli spazi esterni, facendo divenire il gioco una esplorazione in un contesto che gli offra gli stimoli nuovi e nuove sfide da affrontare. Nel progetto sono previste: sistemazione del prato (scarifica superficiale, terra da coltivo e inerbimento), arredi e giochi in legno (percorsi sensoriali, ponti, casette, travasi, tavoli, sedie), restauro giochi metallici storici, tende per la tettoia. Il costo totale dell'intervento è di circa 40mila euro. Il progetto completo completo è visualizzabile sul sito del Rotary Club Valle Mosso all'indirizzo: vallemosso.rotary2031.it La raccolta fondi viene organizzata usufruendo della piattaforma web “La rete del dono” dove è presente il progetto "IL GIARDINO DEI PICCOLI".

La 40ª edizione della Biella-Piedicavallo sarà una delle prime gare su strada nazionali sul territorio piemontese del 2021 e sta già raccogliendo nomi di alto livello. Nei giorni scorsi si sono iscritti in breve sequenza Italo Quazzola, Francesco Carrera, Catherine Bertone, Elisa Stefani, Sara Brogiato e Renè Cuneaz.

Quazzola, classe 1994 da Scopello, nel 2019 vinse la 39ª Biella-Piedicavallo siglando il nuovo record assoluto della gara in 1h04’28” abbattendo quello che era detenuto da Alberto Mosca in 1h07’15”. Vedremo se riuscirà ad abbassarlo ancora battendo se stesso e, soprattutto, i circa 200 metri in più di gara che lo attenderanno: il percorso quest’anno subisce una piccola deviazione alla Balma per “superare” la frana che ha devastato la zona durante l’alluvione dell’ottobre 2020. Nel suo palmares recente la vittoria alla Tuttadritta 10K a Torino e alla corsa di Ospedaletto Valsugana nel 2019, anno nel quale ha chiuso 5° i tricolori di Cross ed ha avuto la grande soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio nazionale sui 10mila metri e di vincere, con la nazionale azzurra, la Coppa Europa a squadre sui 10mila in pista. Nel 2020 ha vinto la mezza di Trino, chiudendo 9° agli italiani di mezza maratona. Quazzola è in gran forma e nei giorni scorsi ha vinto alla grande la prima prova di Cross dei CdS dell’Emilia Romagna. In precedenza si era aggiudicato il Cross del Parco Colletta a Torino. Ha un personale di 28'44" sui 10 km su strada e di 1h04'02" nella mezza maratona.

Carrera, borgosesiano classe 1990, cercherà il bis nella 4ª Balma-Piedicavallo, la gara più corta che ripercorre gli ultimi 7,1 chilometri del percorso con ben 330 metri di dislivello: anche lui nel 2019 riuscì ad ottenere il record assoluto, chiudendo in 24’58”. Nel suo curriculum del martoriato 2020 la vittoria alla StraMagenta 10K, il 4° posto ai Campionati Italiani Assoluti sui 5000 metri, il 6° agli Italiani Assoluti sui 10mila metri e il 10° agli Italiani di Mezza Maratona. Nel 2021 ha chiuso al 2° posto il Cross del Parco Colletta dietro a Quazzola. Ha un personale di 29'43" sui 10 km su strada e di 1h04'38" nella mezza maratona.

Stefani, classe 1986, valenzana tesserata per la Brancaleone Asti, abbiamo potuto ammirarla più di una volta sulle strade biellesi, vincitrice dell’edizione 2018 del Giro delle Cascine a Gaglianico, seconda nello stesso anno alla Biella-Oropa dietro a Elena Romagnolo e nel 2019 alle Cascine dietro a Catherine Bertone. Campionessa d’Italia in maratona nel 2013 negli ultimi anni è stata tra le migliori d’Italia sui 10 km (argento tricolore nel 2019) e in Mezza Maratona (5ª ai campionati nazionali nel 2020). Ha vestito anche la maglia della nazionale azzurra chiudendo all’80° posto il mondiale di Mezza nel 2020 in Polonia. Ha un personale di 35’09” sui 10km, 1h13’32” in mezza e 2h31’57” in Maratona.

Bertone, 49 anni il prossimo 6 maggio, tesserata per la Calvesi Aosta è una delle icone dell’atletica italiana. Oltre ad avere un grandissimo seguito di fans nel Biellese, la consideriamo a tutti gli effetti nostra cittadina onoraria, avendo sposato l’amico Gabriele Beltrami ed avendo lavorato a lungo all’ospedale di Biella. Nel suo chilometrico curriculum impossibile non citare la 25ª posizione all’Olimpiade di Rio del 2016 e l’8° posto ai europei 2018 di Maratona: in quell’occasione vinse l’argento a squadre con la nazionale azzurra. Nel 2020 ha conquistato il bronzo agli italiani maratona a Reggio Emilia. Al momento detiene il primato mondiale di maratona master della sua categoria con 2h28’34” siglato a Berlino nel 2017. Il personale sulla mezza, invece, è di 1h12’39”. Lo scorso anno in una delle poche gare organizzate durante la pandemia, chiuse al secondo posto la Biella-Oropa, dietro alla stella inglese Emily Grace Collinge.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.biellasport.net. Per l’iscrizione c’è tempo sino a giovedì 18 marzo compreso. Non saranno accettate il giorno della gara. L’iscrizione non comporta il pagamento della quota che verrà saldata esclusivamente il giorno della gara al momento del ritiro del pettorale. Tutti gli iscritti devono essere in regola con il tesseramento Fidal e con la visita medico-sportiva agonistica.