Buona la prima per Scuola Pallavolo Biellese, secco 3-0 a Moncalieri

Ottimo esordio per la prima partita stagionale della Ilario Ormezzano Scuola Pallavolo Biellese che si impone 3-0 sul campo di Pallavolo Torino a Moncalieri.

Inizio gara un po' contratto per i biellesi che riescono comunque a portarsi a casa il set ai vantaggi. Torino accusa il colpo e nel secondo la SPB riesce ad essere più sciolta e chiudere con un buon margine. Il terzo set è di nuovo battaglia punto su punto ma sono sempre i biellesi a spuntarla. Buona la prova in generale, da segnalare l'ottimo rientro di Andrea Scardellato e David Frison e la positiva prova del giovanissimo Jacopo Marchiodi.

Soddisfatto a fine gara coach Carlos Di Lonardo che dichiara: “Sono molto contento di questo esordio perchè i ragazzi sono riusciti ad esprimersi abbastanza bene. Non era facile riprendere a giocare dopo dodici mesi senza una partita ufficiale, c'era un po' di tensione e nervosismo in campo proprio per la gran voglia di fare bene nella prima partita. Dall'altra parte del campo abbiamo trovato una squadra molto esperta e solida a cui vanno i miei complimenti, ma nonostante questo siamo riusciti a portarci a casa due set con la minima differenza ed il secondo giocando più sciolti la nostra pallavolo. Come prima uscita non posso chiedere di più, una vittoria 3-0 e fuori casa: sono molto contento per i ragazzi, per la società e per tutto il lavoro che stiamo facendo; è il segnale che è la strada giusta e che dobbiamo andare avanti così”.

Pallavolo Torino – Ilario Ormezzano Scuola Pallavolo Biellese 0-3 (25-27, 20-25, 23-25)

Frison E. 3, Scardellato 18, Frison D. 17, Ricino 4, Marchiodi 7, Silvestrini 4, Vicario (L). Dalla panchina: Guala 2, Gallo, Brusasca, Rastello. Bagnasco NE, Santin (L) NE.