Biella, al Sociale primo consiglio del 2021: si discuterà ipotesi del piano concordatario Seab

Il primo consiglio comunale del 2021 è convocato per martedì 16 febbraio, al teatro Sociale Villani di Biella. Appuntamento a partire dalle 18, in seduta straordinaria d’urgenza. La seduta si svolgerà presso il teatro per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Il consiglio comunale sarà a porte chiuse ma con la possibilità d vederlo in streaming attraverso i canali istituzionali. Sono in totale tre i punti all’ordine del giorno: la surroga del consigliere comunale dimissionario, con l'entrata in consiglio di Violetta El Attar (leggi qui), al posto del dimissionario Franco Mino; la mozione all'oggetto “Ritorno alla TARI” e “Partecipate – Ipotesi di piano concordatario Seab”, con determinazioni e atto di indirizzo.