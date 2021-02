Taglio del nastro per Domobianca 365 FOTO E VIDEO

Anche il meteo ha voluto proporre degli effetti speciali, con una bella nevicata a rendere tutto più magico. E' scattata ufficialmente oggi la nuova era di Domobianca. Da lunedi si potrà sciare, rispettando le norme anticovid, con il contingentamento degli accessi e con la speranza che il Piemonte possa rimanere giallo, senza più restrizioni legate allo sci.

La giornata è cominciata con la presentazione dell'ampliamento della Scuola Sci e del nuovo Luse Bar, proprio a fianco della prima seggiovia. Poi ci si è spostati alla Baita Motti, ampliata e ristrutturata, per la simbolica inaugurazione ed il taglio del nastro. Quindi aperitivo di benvenuto e pranzo con le prelibatezze preparate dagli chef.

Domobianca si presenta più moderna nelle sue strutture, ma anche per chi ama lo sci le novità non mancano: investimenti per circa 600mila euro per il laghetto per l'innevamento artificiale, i nuovi cannoni in grado di garantire condizioni perfette delle piste con temperature sotto lo zero.

"Sarebbe stata 'La Stagione', con tutta questa neve. Ma l'auspicio - hanno evidenziato i vertici di Altair - è che continui a nevicare anche nelle prossime settimane e si possa sciare fino a primavera inoltrata. Sarebbe il giusto premio per gli sforzi fatti".