Il racconto della domenica: "I topolini e i gatti di Parigi" di Antonella Scalcon

Alla rubrica "Il racconto della domenica" si aggiunge la biellese Antonella Scalcon. Residente a Portula, ha la passione per la scrittura e sono in particolar modo le fiabe a far volare la sua fantasia come lei stessa dice: "Ho una figlia, Beatrice, e sin da piccola inventavo per lei storie. Il mio sogno nel cassetto è pubblicare un libro e spero un giorno che questo sogno diventi realtà. Sono un clown dottore del Naso in tasca e uso questa mia fantasia anche negli interventi". I topolini e i gatti di Parigi di Antonella Scalcon

In una famosa via di Parigi viveva una famiglia di topolini, il loro nome era Topis de Topolis. C'era il papà, la mamma, tre figlioletti, lo zio François e la zia Clotilde.

Tutti abitavano in una vecchia casa a Rue de Gattons. Il nome della via era dato dal fatto che le case erano per lo più abitate da gatti.

C'era la famiglia Miciomicio, la famiglia Miaomao che veniva dalla Cina, i Gattin's e i Micion's entrambe di origini inglesi.

Tutto il giorno era un continuo miagolare e i topolini facevano fatica a vivere lì, per paura di essere mangiati. Uscivano raramente e si cibavano di quello che trovavano: scorze di formaggio, latte ormai scaduto e di quel poco che riuscivano a tirare fuori dai bidoni dell'immondizia.

Se i gatti li vedevano, mentre frugavano tra i rifiuti, li rincorrevano e i poveri topolini dovevano passare attraverso i buchi delle vecchie case per nascondersi. Ma i gatti erano all'agguato sui tetti, dietro alle panchine o alle porte, erano nascosti tra i vasi di gerani e di lavanda, insomma erano ovunque. La vita per i topolini era diventata un vero inferno.

<Così non va bene – disse un giorno zio François – non abbiamo più da mangiare, non riusciamo più ad andare a trovare i nostri parenti nella via vicina e non possiamo neppure pensare di trasferirci, visto che ci sono gatti in ogni posto. Dobbiamo trovare una soluzione>.

Tutta la famiglia Topis de Topolis fu d'accordo e così cercarono di escogitare un piano.

Si sapeva che Leopold, il re dei gatti, era un abile giocatore di scacchi, ma non trovava mai nessuno alla sua altezza e così si annoiava molto e le poche partite che disputava erano dei veri disastri. Alla fine vinceva sempre lui.

Lo zio François invece, era proprio bravo e così decise di sfidare il re dei gatti.

Partì in una notte stellata con in spalla uno zaino, abbracciò tutta la sua famiglia e si avviò nel buio di Rue de Gattons. Scivolò nell'ombra e il cuore gli batteva forte, forte ad ogni piccolo rumore. Era quasi l'alba quando arrivò alla casa di Leopold. Entrò da una fessura del muro e vide il gatto che si stava lavando i denti. Con il dentifricio in bocca e guardandosi allo specchio il re dei gatti stava dicendo: <Che barba. Un'altra giornata noiosa, senza nessuno che possa giocare a scacchi con me. Che tristezza infinita>.

Fu allora che lo zio François prese coraggio e disse: <Potresti giocare con me. Ti sfido a scacchi. Visto che sono un topolino se perdo mi mangerai, se vinco invece devi promettermi che lascerai vivere in pace la mia famiglia. Potremo finalmente muoverci senza paura che ci facciate del male>.

Leopold, che era un gatto d'onore, ci pensò e accettò la sfida.

E così iniziò la partita. François il topo sudava freddo vedendo le zampe uncinate dell'enorme gatto nero. Spostava con fatica le pedine, mossa dopo mossa, con concentrazione. Alla fine diede scacco matto e vinse quella faticosissima e pericolosa partita.

Il re dei gatti mantenne la promessa e il topolino fu lasciato libero. La sua famiglia poteva finalmente uscire e, col tempo, i gatti e i topi diventarono amici. Si scambiavano piatti di formaggio, biscotti e giocavano insieme a nascondino senza però la paura, da parte dei topi, di essere mangiati a colazione.

Una volta al giorno François va dal re Leopold a giocare a scacchi e, molte volte, perde.

Tutti sono felici e, durante la festa di carnevale, i gatti si sono travestiti da topi e i topi da gatti.

Si sono diverti moltissimo, hanno mangiato le frittelle, lanciato stelle filanti e coriandoli, suonato trombe, tamburelli e piatti. Ancora oggi a Parigi si parla della sfilata di topi e gatti in Rue de Gattons e della loro bellissima amicizia.