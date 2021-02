Ubriaco fa manovra con l'auto e colpisce dehors del bar: trovato positivo oltre 3 volte limite consentito

È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza un 60enne residente nel Vercellese che, in evidente stato di ubriachezza, ha danneggiato il dehors di un bar mentre era intento a fare manovra nel parcheggio. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 febbraio, a Cavaglià.

Sul posto si sono portati gli agenti di Polizia che hanno sottoposto l'uomo agli accertamenti di rito: è risultato positivo all'alcoltest con un tasso pari a 1.70 mg/l, oltre tre volte il limite massimo consentito dalla legge. Inevitabile, quindi, il ritiro della patente e il deferimento.