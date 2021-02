Strona, residenti vedono fiamme da camino del vicino e lanciano l'allarme

Alcuni residenti vedono alcune fiamme uscire dal camino del vicino e chiedono l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il fatto si è verificato nella serata di ieri, 13 febbraio, poco prima delle 19.30, a Strona.

La squadra di Cossato ha scongiurato il peggio arrivando tempestivamente sul posto: in un paio d'ore, infatti, si è provveduto all'ispezione e pulizia della canna fumaria e della messa in sicurezza della zona.

Sempre ieri sera, la squadra di Ponzone è giunta, invece, a Crevacuore per un incendio scaturito da una canna fumaria: anche in questo caso, la velocità di esecuzione è stata determinante per evitare ulteriori conseguenze.