Si rompe tubo per il gelo, allagato appartamento a Masserano

Si è concluso da qualche ora l'intervento dei Vigili del Fuoco a Masserano per un appartamento allagato: dai primi accertamenti, una tubatura si è rotta a causa, molto probabilmente, delle temperature rigide di questi giorni. Per fortuna, non vi era nessuno all'interno. Sul posto, oltre alla squadra che ha riportato la situazione alla normalità, anche i Carabinieri del Norm di Cossato.