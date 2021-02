Scivola sul ghiaccio al Sentiero dei Preti e precipita per oltre 40 metri: biellese in ospedale

Un uomo di circa 60 anni, originario della Valle Cervo, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Novara dopo esser precipitato in un dirupo per oltre una quarantina di metri e aver riportato politraumi ed escoriazioni. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 14 febbraio, a Oropa.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo insieme alla moglie il Sentiero dei Preti quando, a causa del ghiaccio presente sul percorso, è scivolato sotto il sentiero, concludendo la caduta vicino a dei rii. La moglie non si è persa d'animo e ha lanciato immediatamente l'allarme.

In breve tempo, l'uomo è stato raggiunto dalle squadre a terra del Soccorso Alpino che, dopo averlo stabilizzato e imbarellato, hanno proceduto a caricarlo già in condizioni di ipotermia sull'elisoccorso, nel frattempo giunto da Borgosesia e atterrato al Parco delle Oche di Oropa. Da lì, il trasporto in ospedale fino a Novara. La moglie è stata riaccompagnata alla macchina, insieme ad un escursionista di passaggio che aveva prestato i primi soccorsi.