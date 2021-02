Lite tra ubriachi, intervengono due pattuglie di Carabinieri

Nella serata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Cossato e Valle Mosso sono dovuti intervenire a Quaregna Cerreto, dove erano state segnalate delle persone per strada che stavano litigando tra loro. Sul posto i militari hanno individuato due giovani stesi per terra, entrambi in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Una volta placati gli animi, gli operanti hanno appurato che i soggetti, due amici 25enni residenti nella zona che avevano trascorso il pomeriggio a bere in compagnia, poco prima avevano avuto una banale discussione poi degenerata sino a menarsi tra di loro. E’ stato necessario l’ausilio di un’ambulanza del 118 per accompagnarne uno all’ospedale per medicargli le lievi ecchimosi che si era procurato cadendo a terra.

I militari di Cossato stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se i soggetti abbiano commesso reati.