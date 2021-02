Cossatese in lutto per la morte di Ermanno Sola, scomparso questa mattina all’età di 80 anni. Residente a Quaregna Cerreto, Sola era molto conosciuto in paese e a Cossato per la propria attività: per anni, infatti, ha guidato l’omonimo negozio specializzato nella vendita di piante e fiori, insieme al figlio Enrico.

Sola era anche penna nera del gruppo Cossato-Quaregna. “Partecipava attivamente alle nostre attività – confida il capogruppo Sergio Poletto – Ci stringiamo al dolore della famiglia”. Il funerale avrà luogo domani, 15 febbraio, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cossato, alle 15. La salma verrà sepolta, invece, nel cimitero di Quaregna.