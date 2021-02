A Cavaglià va in scena la Festa di Sant’Antonio: benedetti 25 mezzi agricoli FOTO

L’emergenza Covid non frena i festeggiamenti di Sant’Antonio a Cavaglià. Questa mattina è andata in scena la tradizionale manifestazione legata alla tradizione: niente sfilate in centro e rispetto delle normative vigenti, con l’utilizzo di mascherine e distanziamento fisico.

Alla Santa Messa il parroco ha ricordato l'importante e faticoso lavoro di coltivatori, allevatori e aziende agricole che collaborano con commercio e tecnologia.

Alla funzione eucaristica in parrocchia, è seguita la benedizione dei 25 mezzi agricoli da parte di don Adriano, posizionati nella centralissima piazza Palatucci, alla presenza del sindaco Mosè Brizi, del vice Giorgio Cabrio, dell’amministrazione comunale e di alcuni giovani dei paesi vicini.