A Gaglianico realizzate altre due isole salvapedone

Sono terminati in questi giorni i lavori per la realizzazione di due nuove isole salvapedone a Gaglianico, lungo la strada provinciale che attraversa il centro del paese.

"Le due nuove isole - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali - sono state realizzate nei pressi degli attraversamenti pedonali di Via Gramsci angolo con via Iona e lungo la via Matteotti nei pressi dell’area in cui sorgono diversi esercizi commerciali. L’intervento rientra in un progetto di messa in sicurezza principalmente per rendere più visibili i tanti attraversamenti pedonali presenti sulle due strade provinciali che attraversano il nostro paese e va ad aggiungersi ad altri già realizzati nella passata amministrazione".

Nello specifico - prosegue Mazzali - le strutture sono realizzate in gomma riciclata e tassellate al manto stradale. Per aumentarne la visibilità sono dotate di un cordolo esterno verniciato giallo/nero e di un paio di pali delineatori con lampeggiante a led autoalimentato con cella solare e batteria di ricarica; in prossimità dell’attraversamento sono posizionate anche delle paline con tabella segnaletica e ottiche lampeggianti. Gli interventi di questo tipo non finiscono qua, cercheremo infatti di intervenire anche sui passaggi pedonali già esistenti, migliorandone la sicurezza e soprattutto la visibilità".