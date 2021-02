Servizio Civile, c’è ancora tempo a Viverone per presentare domanda

Anche a Viverone si sono attivati alcuni progetti di Servizio Civile. Due sono attivi e si rivolgono ad altrettanti volontari: nello specifico, "A spasso nel Tempo. Da luogo della polvere a tempio della cultura: storia locale, tradizione e paesaggio" nell'ambito della Cultura; "Preparare le comunità alle sfide della Globalizzazione e del cambiamento climatico. Migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio" nell'ambito dell'Educazione.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it (cui si accede tramite SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale - o con apposite credenziali rilasciate dal Dipartimento) entro e non oltre le 14 di domani, 15 febbraio. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.

Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Ulteriori informazioni sono reperibili negli avvisi allegati, sul sito del Comune oppure telefonicamente all'Ufficio Segreteria 0161.987021 - int. 2.