L'opinione di Alessandro Ciccioni: "Governo Draghi ha presupposti per dare stabilità ma servono investimenti"

Il neocostituito governo Draghi nasce con un assetto che ha tutti i presupposti per dare stabilità politica alla nostra Nazione e contemporaneamente consistenza tecnica per affrontare le grandi sfide che dobbiamo accogliere come sistema paese. Il driver per il mondo delle imprese che la Camera di Commercio rappresenta deve essere l’impulso agli investimenti. Investimenti nell’ambito pubblico in infrastrutture di collegamento e comunicazione, in strutture scolastiche e formazione e, non meno importante in infrastrutture di rete, per dare velocità alla digitalizzazione della nostra economia.

Ma deve anche dare impulso e incentivazione all’investimento privato imprenditoriale, attraverso detassazioni specifiche capaci di dare nuova linfa alle imprese e nuove motivazioni ai soggetti imprenditoriali fortemente provati da oltre un anno di sofferenze dovute all’evento pandemico, preceduto comunque da un contesto economico non brillante già in precedenza.

Solo questo approccio, rapido e sburocratizzato unito a una stabilità nel tempo delle misure potrà risollevare le sorti del nostro grande Paese, che può ancora giocare un ruolo importante nel contesto europeo e internazionale. Il nostro Presidente Fabio Ravanelli ha lanciato, attraverso l’Unioncamere Regionale, la proposta di aiutare la Regione Piemonte nella diffusione del vaccino affidando alle imprese private la facoltà di attivare un piano vaccinale privato per i propri lavoratori: questo rappresenta una proposta concreta e attuabile subito per farci trovare pronti al rilancio nella nostra economia.