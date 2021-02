Virtus Biella, il Campionato entra nel vivo: al PalaSarselli arriva Lilliput Torino

Dopo una weekend senza pallavolo per le nerofucsia di coach Colombo, causa il rinvio della sfida in programma a Trecate, a Chiavazza sabato sera arriva Lilliput. Uno scontro al vertice tra due squadre imbattute. Proprio la Igor Volley avrebbe dovuto affrontare nel primo turno di campionato le torinesi, ma anche quel match è stato posticipato. Equilibrio perfetto quindi al vertice del Girone: due vittorie per la Prochimica Virtus Biella (contro Gossolengo in casa e Parella in trasferta) e due per Lilliput Pallavolo Torino (con Alsenese e Parella).

Coach Stefano Colombo presenta così il match: «Lilliput è una buona squadra, ha cambiato qualcosa rispetto alla scorsa stagione ma le giocatrici di riferimento e il sistema di gioco sono rimasti inalterati. Hanno inserito qualche giovane interessante, anche per questo quindi sarà una partita difficile. Entriamo ora nel vivo del campionato, sono dell’avviso che ogni gara sia una storia a sé e dovremo essere bravi noi a prepararla bene soprattutto mentalmente. Loro di certo lo faranno».

La Virtus ha lavorato due settimane intere in preparazione al match di sabato sera. Allenamenti in palestra che hanno liberato mentalmente squadra e staff: «Siamo riusciti a lavorare tecnicamente – spiega coach Colombo – scorporando la situazione tattica di preparazione alla gara. Da un lato il weekend di stop è stato positivo, ma non credo influirà sul match. La storia della partita è legata alle forze delle giocatrici che scenderanno sul parquet».

Prochimica Virtus Biella-Lilliput Pallavolo Torino è in programma questa sera sabato 13 febbraio alle ore 21 al al PalaSarselli. Possibile diretta social su Facebook, canale ufficiale del Club.