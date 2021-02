Edilnol Pallacanestro Biella-Tezenis Verona, il prepartita

Domenica 14 febbraio alle ore 18, tra le mura amiche del Biella Forum, Edilnol Pallacanestro Biella ospita la Tezenis Verona , nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West, girone verde.

Una squadra che nonostante la posizione in classifica (a quota 12 punti, con sei vinte e nove perse, in terz’ultima posizione in classifica con Treviglio e Trapani) è considerata una formazioni delle più forti del girone, con tanti giocatori importanti per la categoria: Rosselli il loro leader, i due americani Phil Green e Bobby Jones, entrambi molto pericolosi offensivamente, il playmaker Tomassini e il pivot Candussi. Dalla panchina escono il playmaker Caroti, Severini, Pini e il lungo Janelidze.