Basket femminile: finalmente riprende l'attività per la Bfb. "Siamo felici"

RIPRENDE L’ATTIVITA’ DEL BASKET FEMMINILE BIELLESE Si riaprono le porte delle palestre anche per il Basket Femminile Biellese. Dopo il lungo stop determinato da decreti e misure di sicurezza, dalla prossima settimana le ragazze della BFB potranno tornare a divertirsi con la palla a spicchi.

“Siamo felici di poter rivedere i sorrisi delle nostre ragazze” spiegano dalla Dirigenza “Dopo questi mesi si stop forzato, abbiamo tutti voglia di rientrare sul parquet. L’entusiasmo non è mai mancato, ma abbiamo voluto non solo attenerci scrupolosamente ai protocolli di sicurezza. Abbiamo voluto interpretare le norme nella maniera più stringente. Se qualcuno ha pensato nei mesi scorsi di cercare lacune nelle disposizioni per riprendere le attività anzitempo, noi abbiamo dato la massima priorità alla salute delle ragazze e delle famiglie. Siamo consapevoli di aver fatto il massimo a tutela delle nostre atlete, anche sostenendo costi tutt’altro che irrisori”.

La società sta predisponendo diversi ‘tampone-day’ con competente personale medico-sanitario, a partire già da venerdì 12, per un rientro graduale di tutte le atlete. I primi allenamenti riguarderanno la squadra senior di Serie B, già previsto per questo fine settimana. Da lunedì inizieranno anche le giovanili e a breve il minibasket. Purtroppo la società ha dovuto registrare diverse defezioni, soprattutto nelle giovanili, legate al timore di contagi.

“Comprendiamo le scelte delle famiglie” continuano i dirigenti BFB “Il nostro impegno è massimo, ma non si può escludere niente finché il virus circola con questa insistenza. Auspichiamo che, con il ridursi dei contagi, la copertura dei vaccini, nonché il ritorno ad una fase di normalità, tutte le ragazze che amano il nostro sport possano ritornare tra le nostre fila”.

La Federazione sta predisponendo anche la ripartenza dei campionati. Non sono ancora state definiti i modi e i tempi, ma marzo dovrebbe vedere al via le competizioni di tutte le categorie. Pur con organici e programmi rivoluzionati, le ragazze del Basket Femminile Biellese scenderanno in campo con la grande voglia di divertirsi e fare bene che hanno dimostrato prima degli stop. Con la speranza che non tornino a crescere i contagi e non si vada verso una nuova sospensione.