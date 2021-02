Dal Nord Ovest - Grave incidente sulla Torino-Bardonecchia, due morti e 31 feriti FOTO

Grosso incidente, questa mattina, poco dopo le 10, sulla A32 Torino-Bardonecchia, in direzione Bardonecchia, prima della galleria Serre La Voute a Salbertrand. Sembra siano oltre venti le vetture coinvolte nel maxi tamponamento, che si sono schiantate nel tratto a doppio senso di marcia. C'erano lavori in corso sulla carreggiata e il manto stradale era ghiacciato. L’autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia, con uscita obbligatoria a Susa.

In galleria, centinaia di auto in coda. I passeggeri sono tutti usciti dalle auto e si iniziano a vedere le prime scene di panico, tra chi si lamenta e i bambini che piangono. E' di due morti - un ragazzo di 38 anni e una donna di 72 - e 31 feriti il bilancio finora. La seconda vittima sarebbe deceduta appena arrivata in ospedale. Le persone coinvolte sono state trasportate al Cto di Torino e a Susa.

La Croce Rossa di Susa è intervenuta prontamente con le risorse messe a disposizione del sistema emergenza 112/118 e con squadre di assistenza alla viabilità sulla base della convenzione in essere con la società concessionaria; soccorso sanitario e assistenza ai coinvolti le principali attività svolte.