Una spolverata di neve imbianca tetti, alberi e montagne biellesi FOTO e VIDEO

Una spolverata di neve ha imbiancato tetti, alberi e montagne biellesi. Già dalla serata di ieri la città ha visto qualche fiocco cadere e nella mattinata di oggi, 13 febbraio, ha continuato a scendere anche nelle zone di montagna del nostro territorio. Com'è successo a Casapinta e a Oropa, dove la neve è scesa di qualche centimetro. Al momento sono stati riscontrati alcuni disagi sulle strade di Pavignano, Pettinengo e in zona Vandorno a Biella, dove la Polizia Locale ha chiuso la strada della Nera, che collega il Bottalino con Barazzetto.

Segnaliamo, in particolar modo per escursionisti e scialpinisti, che Arpa Piemonte ha pubblicato un aggiornamento della situazione sulle montagne piemontesi per il weekend: "Il fine settimana sarà caratterizzato da cieli irregolarmente nuvolosi e da venti forti in montagna - si legge nella nota stampa sul sito - soprattutto nella giornata di sabato. Il fenomeno principale sarà comunque il marcato abbassamento delle temperature con i valori più bassi domenica mattina. Il pericolo valanghe varierà tra il grado 3 marcato a 2 moderato. E' importante porre attenzione alla neve ventata nei pendii ripidi sottovento o in corrispondenza di creste, cornici e bruschi cambi di pendenza. La variabilità spaziale delle condizioni di pericolo è un fattore da valutare attentamente nella scelta dell'itinerario".