Smarrita PostePay senza firma sul retro a Gaglianico. A segnalarcelo è un nostro lettore, che nella serata di ieri ha inviato una mail alla nostra redazione:

Buonasera,

oggi verso le 18 ho trovato a Gaglianico fuori dal supermercato INS, una tessera ricaricabile PostePay con scadenza aprile 2021, ma non firmata sul retro. L'ho portata in caserma dai carabinieri a Biela in via rosselli, sperando che il proprietario vada a reclamarla e ritrovarla.