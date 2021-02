Scontro auto moto a Gaglianico, 16enne in ospedale con 40 giorni di prognosi

Incidente tra auto e moto intorno alle 19 di ieri, 12 febbraio, sulla Trossi a Gaglianico. Per cause da accertare un'auto condotta da un 48enne di Camburzano si è scontrata con un ciclomotore sulla cui sella guidava un 16enne di benna . Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dal 118: dai primi riscontri pare che si sia procurato una frattura al femore e che per questo sia stato ricoverato con 40 giorni di prognosi. Nessuna ferita invece per l'automobilista.