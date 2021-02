Ostruisce gabinetto e bidè per disfarsi della droga. Denunciata una coppia biellese dalla Polizia

Come in un film americano quando, una volta scoperti, i pusher cercano di disfarsi della droga gettandola nel gabinetto. Siamo a Biella e non negli States, la quantità è decisamente diversa ma il fatto resta simile. E non siamo al cinema. Il tutto succede nel quartiere di Pavignano, la mattina di martedì 9 febbraio.

Una pattuglia della Squadra volante della Polizia di Biella, sulle strade per il consueto controllo del territorio, si imbatte in tre persone, davanti all'ingresso di un piccolo condominio di tre piani, intenti a scambiarsi merce.

A quel punto decidono di intervenire, richiedono l'ausilio di una seconda auto e bloccano i tre "amici" scoprendo una prima dose di cocaina. I poliziotti vanno più a fondo e perquisiscono lo stabile. In un appartamento fatiscente trovano una 33enne che in fretta e furia stava cercando di gettare altro stupefacente. Purtroppo il tentativo è maldestro al punto che la donna riesce ad intasare il bidè e il gabinetto con la polvere bianca.

Pochi i grammi riusciti a recuperare dai poliziotti (circa 3, ndr) tra cocaina e eroina ma ben 35 le confezioni in plastica svuotate, una parte sul pavimento e l'altra rimasta a galla nell'acqua degli scarichi. Questo materiale viene recuperato insieme a un bilancino elettronico, un cellulare e 130 euro, possibile provento di vendite precedenti. M.C. di 28 e V.F. di 33 anni sono stati denunciati per possesso di sostanza stupefacente uso spaccio.