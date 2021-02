Incidente sulla SP 322 direzione Salussola, auto a GPL finisce nel fosso. Coinvolti in ospedale FOTO

Scontro tra auto poco prima delle 20 di questa sera, 13 febbraio, sulla SP 322 in direzione di Salussola. Per cause da accertare, a causa dell'impatto una delle vetture coinvolte alimentata a GPL è finita fuori strada, rimanendo bloccata nel fosso a lato della carreggiata.

Il veicolo in questione, interessato da una perdita di gas, è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Santhià intervenuti sul posto. I coinvolti sono stati trasportati in ospedale a Vercelli, mentre i Carabinieri di Santhià e Salussola si sono occupati dei rilievi al fine di ricostruire la dinamica del sinistro.