Biella: Incidente tra due auto, uno dei conducenti bloccato all'interno. Entrambi in ospedale FOTO

Sono in corso in questi minuti le operazioni di messa in sicurezza di un incidente avvenuto poco fa, nella mattinata di oggi 13 febbraio, all'incrocio tra via Zara e via Trieste a Biella. Dai primi riscontri pare che siano rimasti feriti entrambi i conducenti delle due auto, una Fiat 500 e una Punto: uno dei due è stato estratto dalla vettura dai Vigili del Fuoco, essendo rimasto incastrato all'interno. Le cause dello scontro, che ha coinvolto anche una Ford Fiesta parcheggiata a bordo strada, sono ora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto. Entrambi i feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dal 118 per le cure e gli accertamenti del caso. Seguiranno eventuali aggiornamenti.