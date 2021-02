A Vigliano l'ultimo saluto all'imprenditore Franco Fortolan

Amici, parenti e conoscenti si sono riuniti oggi pomeriggio, 13 febbraio, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Vigliano per celebrare l'ultimo saluto a Franco Fortolan, l'imprenditore biellese scomparso nella notte tra l'11 e il 12 febbraio all'età di 73 anni. Fondatore e storico titolare della Pella Sportswear di Valdengo insieme alla moglie Loredana Pella, era molto conosciuto conosciuto proprio per la sua passione per il ciclismo e per la sua professionalità nel mondo dell'abbigliamento sportivo. A Vigliano ci aveva vissuto e aveva aperto la prima azienda; successivamente la famiglia si era trasferita a Valdengo, dove ha poi lanciato l'attuale opificio. Oltre a Loredana, Franco lascia il figlio Andrea con la moglie Maria e i piccoli Matteo e Giulia, il fratello Bruno con Piera e famiglia, i cognati Loredana ed Ezio con Mariangela.