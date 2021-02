A Cossato e Valdilana due canne fumarie a fuoco nel giro di poche ore FOTO

Dopo intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, 13 febbraio, per due incendi di canne fumarie nel Biellese. Il primo, probabilmente dovuto a un guasto della stufa, si è verificato a Cossato in via dei Partigiani. A causa della strada stretta sono dovute intervenire cinque squadre con mezzi più piccoli dal comando provinciale di Biella e dal distaccamento volontario di Cossato, che hanno circoscritto le fiamme al solo camino. Successivamente sono intervenuti a Valdilana, in frazione Bulliana, dove tre squadre del distaccamento volontario di Ponzone hanno spento l'incendio ed effettuato un buco nel muro per ripulire bene l'impianto, in modo da evitare ulteriori focolai. In entrambi i casi il fuoco non ha colpito le abitazioni.