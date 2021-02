Valdilana, genitori e famiglie scendono in piazza contro il Piano Scuole. Chiesto incontro con sindaco e provincia FOTO e VIDEO

Sono state più di 800 le firme raccolte dall'inizio della protesta contro il Piano Scuole di Valdilana ad oggi. L'annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, 13 febbraio, durante la manifestazione pacifica organizzata in Piazza Repubblica a Valle Mosso dalla delegazione apolitica e super-partes "A ciascuno la sua scuola". Quelle annunciate oggi si aggiungono alle 500 adesioni alla petizione online raccolte nei giorni scorsi. Il gruppo è nato nella municipalità di Valle Mosso per impedire lo spostamento della scuola primaria e secondaria di primo grado a Mosso, come proposto dal Piano Scuole presentato a fine gennaio dall'amministrazione comunale di Valdilana e dalla provincia di Biella (leggi qui). Il progetto prevede in particolare lo spostamento del Liceo a Valle Mosso, all'interno del complesso della scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre elementari e medie verrebbero traslocate nella sede del Pietro Sella di Mosso.

Un progetto ambizioso che ha però fin da subito provocato proteste e perplessità da parte di cittadini e famiglie (leggi qui) fino alla manifestazione di questa mattina, alla quale hanno partecipato in più di 150 tra bambini e genitori (leggi qui). Un sit-in pacifico ma che ha messo in luce il forte disaccordo delle famiglie: tante le lenzuola esposte sui balconi dei condomini, alcune bianche e altre con stampate frasi come "Giù le mani dalla nostra scuola", "Stop al Piano Scuole", "Siamo già un'eccellenza", "122 bambini non sono pacchi", oltre ai manifesti tenuti in mano dai genitori presenti insieme a dei palloncini bianchi. Diversi gli interventi che si sono susseguiti in mattinata, a partire dal prosindaco di Valle Mosso Gaetano Milesi: "Gli animi saranno stemperati solamente con lo stop al Piano Scuole - ha dichiarato fermamente -. Ringrazio le persone che negli anni hanno sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti della scuola di Valle Mosso e, anche se ora hanno i capelli bianchi, sono ancora qui presenti a lottare per farla restare al suo posto. Oggi siamo qui a dire ad alta voce che il complesso scolastico di Valle Mosso è un'eccellenza". A seguire la lettura di alcune lettere e pensieri di famigliari, nonni e genitori degli alunni, che sottolineano la didattica innovativa della scuola di Valle Mosso, inserita in un polo punto di riferimento per tutta la valle come ha sottolineato Giorgia Bortolan, una mamma di Crocemosso. "I nostri numeri non sono in sofferenza - ha detto - una municipalità con 3200 abitanti ha diritto a mantenere la sua scuola nello stabile attuale. La struttura non deve essere venduta né smantellata per nessun motivo".