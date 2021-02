Club Soroptimist Biella, Luisa Trisoglio nuova socia

Il Club Soroptimist, sezione di Biella ha accolto, nella Conviviale del 6 febbraio 2021, la nuova socia Luisa Trisoglio, presentata da Loredana Porello. Dopo un lungo periodo di sospensione delle attività in presenza, a causa dell’emergenza Covid, il Soroptimist ha abbandonato per una giornata la piattaforma digitale per un incontro in presenza, presso la sede all’Agorà Palace Hotel.

Grazie all’accoglienza sempre impeccabile e calorosa della famiglia Tosetti le socie hanno potuto accogliere al meglio la nuova Soroptimista; la Presidente Elisabetta Vola, a nome di tutte, ha ripercorso le difficoltà dell’ultimo periodo, ma ha anche invitato a riprendere per quanto possibile i progetti ed i contatti per realizzare i Service che il club ha programmato.