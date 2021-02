Che Fatica La Vita Da Bomber collabora con la Serie A

Nuova collaborazione per Che Fatica La Vita Da Bomber e Milo4, azienda biellese proprietaria della famosa community. Dopo il progetto lanciato nell'estate del 2019 con Spal Ferrara, che ha visto il team di Che Fatica, Ema e Fabio, protagonisti a casa del club biancoazzurro alla vigilia del match contro il Milan, e il più recente format costruito insieme alla squadra femminile del Sassuolo, giovedì si è svolto il primo LIVE diretto da OneFootball insieme al difensore della Sampdoria Tommaso Augello.

Quaranta minuti di diretta Instagram su Che Fatica La Vita Da Bomber in collegamento con l'account ufficiale dell'U.C. Sampdoria. Tanti i temi affrontati: alla prima parte di intervista più seriosa è seguito un confronto su toni più scherzosi tra Ema e Fabio e il giocatore blucerchiato. Augello, al suo secondo anno a Genova, è tra i protagonisti della Serie A più interessanti nel ruolo, in costante crescita di minuti in campo e prestazioni. L'irriverenza di Che Fatica La Vita Da Bomber è sfociata in una raffica di “dieci domande scomode” che lo stesso Augello ha saputo abilmente dribblare, salvo perdere la sfida finale che gli costerà due maglie autografate da inviare a Biella per la community.