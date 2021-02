Edilnol, ecco Ursulo D'Almeida

"Ursulo D'Almeida è un nuovo giocatore di Edilnol Pallacanestro Biella. L'ala grande nata in Benin ma di formazione italiana, classe 2001, arriva in prestito fino al termine della stagione dalla BCC Treviglio.

Giocatore che combina al meglio energia, fisicità e atletismo, D'Almeida, 2 metri per 95 chilogrammi, si è messo in luce con la maglia della squadra lombarda portando dinamismo e abilità a rimbalzo in uscita dalla panchina, una carta importante per coach Iacopo Squarcina in questa fase della stagione.

Il giocatore sarà già a disposizione per il match in programma domenica 14 al Biella Forum contro la Tezenis Verona. Tutta la #BiellaFamily dà il benvenuto in rossoblù a Ursulo!". Questa la nota stampa della società sul nuovo importante acquisto.