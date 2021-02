Calcio, ora è ufficiale. La fusione tra Fulgor Valdengo e Vigliano si farà: “Uniti a favore del territorio”

Nasce un nuovo polo sportivo nel Biellese: Fulgor Ronco Valdengo e Vigliano dicono sì al progetto di fusione. L’ufficialità è arrivata ieri sera, 10 febbraio, al termine della conferenza stampa indetta dalle due società di calcio: ad annunciarlo i due presidenti, Gianni Fregonese e Paolo Daniele.

“Siamo partiti e non ci tiriamo più indietro – ammette la guida della Fulgor – Abbiamo cominciato a confrontarci fin dal 2019 e, col tempo, ci siamo conosciuti. Un gruppo di persone si è unito per raggiungere i medesimi traguardi: dar vita ad una società di rilievo che possa partire dall’Eccellenza, e noi faremo il possibile per riprendere da questa categoria, potenziare il settore giovanile e rafforzare il settore dell’impiantistica sportiva. L’obiettivo? Costruire qualcosa di utile per la comunità in piena collaborazione, dicendo no ai campanilismi. Siamo tutti favorevoli e da luglio saranno definiti i nuovi organici”.

Sulla stessa linea d’onda anche Daniele del Vigliano: “Qui alla Fulgor esistono valori che, nei campi da gioco, non si trovano più. Ho trovato un ambiente familiare che mi ha accolto in maniera splendida. Dopo tre anni si è chiuso un cerchio: due società sono pronte ad unirsi in favore del territorio con strutture di rilievo. Vogliamo dare un punto di riferimento e non siamo in competizione con nessuno. Le idee in campo sono diverse: far crescere i ragazzi, educarli e creare un pool di allenatori competenti, dal settore giovanile fino alla prima squadra. Ora siamo al lavoro per creare una base societaria solida, in modo da strutturarla efficacemente in tutte le sue componenti”.

La fusione sarà ufficializzata a giugno, con l’inizio della nuova stagione. Il nome della nuova società sarà, molto probabilmente, Fulgor VVR Biella, con le iniziali dei soggetti coinvolti (Vigliano, Valdengo e Ronco). La maglia mischierà i colori dei due club; lo stemma, invece, richiamerà quello della Fulgor con l’aggiunta delle tinte giallorosse del Vigliano.

Saranno da definire i ruoli ma presidente sarà, con ogni probabilità, Daniele, il vice Fregonese; a loro si aggiungeranno Gianfranco Dal Molin, già dirigente della Fulgor, nel ruolo di direttore generale, e l'ex Alicese Orizzonti Vilmo Rosso, che vestirà i panni del direttore sportivo. Davide Ariezzo sarà l’allenatore della prima squadra.